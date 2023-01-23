『DANTON | ストレッチナイロン ミドルダウン フーデッドコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 07時 55分に出品され04月06日 07時 55分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DANTON

DANTON | ストレッチナイロン ミドルダウン フーデッドコート WOMEN



⚠️新品未使用タグ付きです。



＜デザイン＞

- フーデッドダウンコート

- インナーダウンよりも肉厚でアウターダウンより薄手のミドルダウン

- 絶妙なボリュームバランス

- ダブルジップ



＜素材＞

- マットな質感と柔らかな手触りが特徴のナイロン素材

- ストレッチ性がありしなやかなテクスチャー

- 首元やポケット袋に柔らかい起毛トリコットを使用



メーカー品番：#DT-A0190 NPS



素材

表地：ナイロン76％ ポリウレタン24％ 裏地：ナイロン100％ 詰物：ダウン90％ フェザー10％



◆カラー↓

DK.BEIGE



※BLACKもございます^ ^



◆サイズ:M↓



肩幅:46

着丈: 86.5

そで丈:57

胸囲:120



※ 大きめのサイズで作っているので表示のMは、

普段でいうならLくらいです。



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即購入大歓迎！ 値下げ不可

24時間以内発送！



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✅ 不備があった際の返品対応は、

商品到着後二日間以内と

させていただきますのでご了承下さい、

無料で返品(返金)承ります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DANTON

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ストレッチナイロン

ミドルダウン

フーデッドコート