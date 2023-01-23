『AKIRANAKA クラシカルミディアムウールコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 22時 22分に出品され04月30日 22時 22分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AKIRANAKA アキラナカ



クラシカルミディアムウールコート



定価96120円



お色 グレー



ウール80% ポリエステル20%



着丈約96cm 身幅約53cm 肩幅約43cm 袖丈

約61cm



◎ファミリーセールで購入したため、品質タグがありません。あらかじめご了承ください。



◎5回ほど着用しました。クリーニング済みです。



◎お値下げ不可となります。





美しいデザインと包み込むようなあたたかさのウールコート。

ゆったりとしていながらA-LINEの上品さが印象的です。

フロント、袖口の大きめのボタンもアクセントになり可愛いです。



toga hyke acne clane whimgazette sinzone roku mame akiranaka apc ebre parigot macphee ameri todayful studious アダムエロペ トゥモローランド ユナイテッドアローズ などお好きな方に。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アキラナカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ AKIRANAKA

クラシカルミディアムウールコート