『値下げ相談可能。セリーヌ Celine ヴィンテージ コート 状態良 サイズ38【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 07時 43分に出品され03月10日 07時 43分に終了予定です。即決価格は34,500円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|セリーヌ
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落札価格34500円
367 入札履歴
終了
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