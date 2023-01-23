『値下げ相談可能。セリーヌ Celine ヴィンテージ コート 状態良 サイズ38【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 07時 43分に出品され03月10日 07時 43分に終了予定です。即決価格は34,500円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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実家にあった以前ヴィンテージショップで購入したセリーヌCeline ヴィンテージ コートです。クリーニング済みで保存状態良い方です

元々母用で購入しましたが、使用されずに保存のまま、わたしのサイズでも合わないため、ご縁がある方に譲りたいと思います。

丈はミドルくらいと思います。

当時の購入金額は15万前後と記憶しています。

多少の値下げは可能です





*注意事項

商品の状態に関してはあくまでも主観になります個人の感じ方には違いがありますのでUSEDアイテムにご理解いただき購入よろしくお願いします

★細かい事が気になる方神経質な方はご遠慮下さい



☆小さなシミやほつれ、ニオイ等、見落としてしまうことがあります。ご理解くださいね。



★手数料や送料込みの出品のため、常識のある値下げ交渉をお願いします。



色味など、プロの技術や撮影器具などは揃えていない素人の撮影の為、完璧な色味を表現した撮影は出来ません。

撮影箇所は主に気になるような部分を撮影しています。載せれる枚数も決まっております。中古品、保存品ということを理解せずあら探しのような事をされる方々が少なからずいらっしゃいます。中古品に理解の無い方はご遠慮お願い致します



#セリーヌ

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着丈···ミドル



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 値下げ相談可能。セリーヌ Celine

ヴィンテージ コート 状態良 サイズ38