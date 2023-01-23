『新品 Lsize アディダス GORE-TEX テレックス ジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 00時 59分に出品され04月04日 00時 59分に終了予定です。即決価格は10,724円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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正規店にて購入した正規品・新品です。

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【状態】



新品未使用・タグ付き



【サイズ】



Lsize

胸囲124うしろ着丈71フード長さ54ラグラン袖丈80



【定価】



29,700円



【商品名】



アディダス テレックスナショナル ジオグラフィック

ウィンドストッパー ナイロン ジャケット パーカー

WINDSTOPPER GORE-TEX



【商品概要】



山だけじゃない。

冒険をいつでも楽しみたい人のための、機能的でエッジーなジャケット。

GORE-TEX ウインドストッパー(R)を採用したWIND. RDYジャケットは、防風性と撥水性に優れ、大自然を満喫するのにぴったりの快適なウェア。



・ルーズフィット

・フルジップ / 調節可能なつば付きフード

・GORE WINDSTOPPER(R) Active Shell：ポリエステル100%（プレーンウィーブ）

・両サイドにジップポケット

・調節可能な裾

・背面にラップ構造のベンチレーション

・リフレクター付き



色：黒 ブラック



スポーツ：アウトドア 通勤 通学 おしゃれ



コレクション：NATIONAL GEOGRAPHIC / ナショナル ジオグラフィック

テクノロジー：防風 ウィンド ゴアテックス ゴア ウィンドストッパー GTX 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

Lsize

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