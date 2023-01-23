『ESTIVO スノーボード スキー スノボウェア セットアップ上下 レディース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 11時 01分に出品され03月08日 11時 01分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他にもスノーボード スキーウェアを多数出品しております

気になる方は是非チェックしてみてください！



セットアップ以外にも上下バラ売りしてる場合がありますがお客様で上下を選んで2点まとめ買いしてもらった場合そこから1000円引きしますので

宜しければご覧になってコメントを宜しくお願いします！



#MAKIスキースノーボード



【ブランド】

ESTIVO ゴールドウィン



【size】

サイズ 上下でサイズが違います

※必ず実寸値を参考にして下さい

上 M

着丈:約62センチ

身幅:約47センチ

袖丈:脇下から約48センチ

下 L

着丈:約104センチ

ウエスト:約45センチ

股上:約26センチ

股下:約78センチ









※ 平置きにて、商品の外側を素人が採寸したサイズ。多少の誤差はご了承下さいませ。



【カラー】

ピンク



【素材】

ポリエステル

アクリル

ウール

ナイロン

ポリウレタン

合成皮革



【condition】

古着 USED品

オールド品ならではの若干の使用感【シワ】、小傷はありますが、特に大きく目立つ汚れ、傷はありませんのでまだまだこれからも着用可能です！



※古着に関しましては個人での検品になります

最善の目利きで検品しているつもりですが人それぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いします



また商品に関しまして、基本的に検品してから出品しますが、万が一記載のない汚れなど不備が合った場合は

評価前に一声おかけ下さい 対応します



【発送日数】

1〜2日の間に発送します

場合によってはらくらくめるかり便とゆうゆうメルカリ便を変更する場合がありますm(__)m





ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



#古着

#vintage

#ビッグシルエット

#90s 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エスティボ