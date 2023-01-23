『North Face ノースフェイス マクマード ダウンジャケット S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 11時 01分に出品され03月08日 11時 01分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 The North Face 「MacMurdo Parka」。

海外正規品を示す「VF コーポレーション(ヨーロッパ)」タグ付(画像4)。

*「VF Corporation」はThe North Faceの親会社です。



キズ/汚れは見当たらないので美品の部類に入ると思います。。



サイズはS(日本サイズM)、色はピート(オリーブ)、定価60,480円。



内タグにマジックでの記載があります。



商品詳細:

600フィルパワーのダウンを使用した、ミドル丈のファー付きフーディジャケット。表地は優れた防水透湿性を持つ2層構造のハイベントを採用。羽毛加工メーカーの高度な洗浄技術により、汚れやホコリを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保します。取り外しが可能なファー部分は、環境にやさしく濡れに強いフェイクファーを採用。腰のフラップ付きポケットはハンドウォーマー兼用。冬のタウンユースにはもちろん、真冬の天体観測や雪上キャンプなど、寒さが予想されるシーンで暖かく過ごせる1着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ North

Face

ノースフェイス

マクマード

ダウンジャケット

S