『patagonia Insulated Fjord Flannel Jacket【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 22時 35分に出品され03月05日 22時 35分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニア

インサレーテッド フィヨルド フランネル ジャケット

Insulated Fjord Flannel Jacket



厚手のオーガニックコットン製フランネル・シャツに60グラム・サーモグリーン・ポリエステルのインサレーション中綿を入れ、気温が下がったら他のレイヤーの上に羽織るのにも最適なジャケットです。



インサレーテッドフィヨルドフランネルジャケットはパタゴニア定番人気のフィヨルド・フランネル・シャツをベースに中綿インサート仕様に改良しさらに温かく改善したシャツジャケットです。ライトダウンジャケット代わりにも丁度良い1着。

フルレングスのボタン留め前立てを備え、ボタン留めフラップ付きチェストポケットが2つと、身頃下部に横からアクセスできるハンドウォーマーポケットが2つ付いています。ストレートな裾です。





⚫︎サイズ XS

着丈68

身幅48

肩幅41

袖丈64 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ patagonia

Insulated

Fjord

Flannel

Jacket