『リブテックLib tech ジェイミーリンモデル 154【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 23時 35分に出品され03月06日 23時 35分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リブテック

LibTeck

ジェイミーリンモデル

サイズ154



ボード、ビンディング付き

ビンディングはFLUXです。少し劣化ありのため、まだ使用可能ですが、おまけ程度です



コレクションとして最近は使わず保管してました



長期自宅保管ですので、ご理解いただける方とお取引希望です



ヤマト運輸のスキー宅急便、スノーボード専用カバーにこのまま入れて発送します。



新品ではありませんのでご理解の上、ご検討よろしくお願いいたします

神経質な方はご購入をご遠慮ください。

※何かあればご購入前にお気軽にどうぞ







種類···ボード



種類···ボードセット



反り···ロッカー



種類···ボード



種類···ボードセット 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 150cm-155cm未満 ブランド: バートン