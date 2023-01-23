『【美品】マカフィー 牛革トグルボタン◎フーディー ウール100% ダッフルコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 09時 18分に出品され04月16日 09時 18分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきまして誠にありがとうございます✨️

こちらまだまだ使えるアイテムですが、買い替えに伴って着用アイテムが変わったので出品させていただきます❣



◆ブランド・メーカー

MACPHEE（マカフィー）・㈱トゥモローランド



◆サイズ、採寸（約 cm）

34（XSサイズ）

肩幅：39

身幅：50

着丈：65

袖丈：59

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



◆アイテムの特徴

清涼感溢れるキレイ色アイボリーダッフルコート！

オフィスカジュアルからデートまで多彩なシーンで大活躍します♪

ウール100%で暖かく着心地抜群◎

今季のお気に入りに出来るアイテムをメルカリでお得にゲットしちゃってください^^



◆カラー

白系（ホワイト系）



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◆状態

中古。ホームクリーニング済み。目立った傷や汚れはなく、美品です！



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■状態、画像、採寸、中古品について

・出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたら、ご購入前にお問い合わせください。

・素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。

・記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承ください。

・商品画像、説明文をご確認いただき、中古品をご理解いただける方のみご検討ください。



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管理番号：S1290 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: マカフィー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】マカフィー

牛革トグルボタン◎フーディー

ウール100%

ダッフルコート