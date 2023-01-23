『CHUMS Lサイズ フリースノーカラーベスト ブラック CH04-1433【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 18時 35分に出品され03月27日 18時 35分に終了予定です。即決価格は9,867円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価￥15,180(税込)

MO/CHUMS

MO/CH04-1433



カラー...ブラック

サイズ...L



【商品説明】

表地には肉厚なボンディングフリース、裏地にはマイクロフリースを使用。



表裏2枚のフリースの間に防風フィルムを挟むことで圧倒的な保温力を実現。



一枚でも十分あたたかく、毛布に包まれるような安心感のある着心地が魅力。



ボリューム感があるボンディングフリースのベスト。

肉厚なインナーとも重ねやすいゆったりとしたシルエット。



首元はすっきりとしたノーカラーで、タートルネックやマフラーと合わせやすいのも魅力。

秋口にはカットソーに合わせたり、真冬はアウターの上に重ねたり、気温に応じて着回しを楽しめます。



【商品詳細】

素材:Polyester100%



【SIZE INFO】

L:身幅55cm/ 着丈68cm/ 肩幅45cm

XL:身幅57cm/ /着丈70cm/ 肩幅46cm



※採寸に多少の誤差が有る場合がございますがご了承ください。

※ご利用のパソコンや環境により色の見え方が違ったり、実際の色味が多少異なって見える場合がございます。

※写真を許可なくコピー・転用することは固くお断りします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: チャムス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CHUMS

Lサイズ

フリースノーカラーベスト

ブラック

CH04-1433