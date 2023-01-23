『DAIWA PIER39×1LDK SOUTIEN COLLAR COAT 新品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 05時 55分に出品され03月05日 05時 55分に終了予定です。即決価格は37,500円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 期間限定出品致します。

売れなければ自分で着用予定です。



DAIWA PIER39 for 1LDK "GORE-TEX INFINIUM TECH FLANNEL SOUTIEN COLLAR COAT



DAIWA PIER39インラインにて展開のあったコートをフランネルのネイビーで別注。



ファブリックはウールのような風合いを持ち、軽量でシワになりにくいポリエステルフランネルを使用。



表面的なデザインを極力減らし、シンプルでクリーンな仕上がりに。

表地と裏地の間にGORE-TEXフィルムを使用することで防風性を高めています。



----------------------------------------

MATERIAL

POLYESTER 100％



Mサイズ



カラー:Navy ネイビー



状態:1LDK購入品・新品未使用タグ付



----------------------------------------



daiwapier39 ダイワピア 39

ゴアテックス ステンカラーコート

ssz AH seesee ennoy スタイリスト私物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ワンエルディーケー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DAIWA

PIER39×1LDK

SOUTIEN

COLLAR

COAT

新品