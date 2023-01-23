『SHIPS コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 15時 54分に出品され03月09日 15時 54分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラウン

柄・デザイン···無地

フード···フードなし

季節感···冬





主人の物です。

8年前位に購入し、数回着用しました。

長さは腰より少し下くらいです。

デザインが気に入り、購入しましたが断捨離中のため、どなたか使って頂けると嬉しいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シップス カラー: ブラウン系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SHIPS

コート