『Salomon スキーウェア 上下Mサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 14時 21分に出品され04月15日 14時 21分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一昨年のワンシーズンだけ着用しました。着用回数は１０回程度です。昨年シーズンは着用していません。

サイズアウトのため出品します！



クリーニング済みです。状態もかなりいい方だと思います。

写真ではわかりずらいですが、上の色はカーキです。



カラー...グリーン



サイズ...M



モデル年式...21-22モデル 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: サロモン