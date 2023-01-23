『ドゥルカマラ セットアップ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 22時 26分に出品され05月04日 22時 26分に終了予定です。即決価格は27,450円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドゥルカマラ定番のよそいきシリーズのセットアップ(ロングコート、エレファントパンツ)です。



とても気に入っていましたが、系統が変わり着用機会がなくなったため出展させていただきます。



色味:グレー

コート:size1

パンツ:size0 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ドゥルカマラ カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ドゥルカマラ セットアップ