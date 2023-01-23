『ROKU REVER SEWING GOWN COAT ロク リバー コート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 17分に出品され03月15日 09時 17分に終了予定です。即決価格は40,000円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】6 ROKU BEAUTY&YOUTH(ロク ビューティーアンドユース)

【カラー】イエロー

【サイズ】36

【参考価格】73,700円



リラックス感のある旬な着こなしが叶うガウンコート。軽く暖かで、裏が見えても高級感のあるリバー縫製で丁寧に仕立てられた上質な一着です。袖のボリュームや横から見た抜け感のあるシルエットにこだわり、あえて空気を含むようにバサッとラフに羽織るのがおすすめ。襟の折り返しや、袖をまくったときに出る配色がアクセントに。リバーシブルとしてもご利用頂け、スタイリングに合わせた着こなしアレンジがお楽しみいただけます。



リバー縫製

縫製工程の多くをハンドメイドで仕上げ、熟練した職人による高度な縫製技術が必要な縫製です。ブランケットやストールを巻くような感覚で着用頂ける軽さを実現する高級な仕立てで、縫い目のごろつきなどが少ない分、柔らかく美しい落ち感や膨らみが特徴となっています。



2〜3回着用しました。

お探しの方にお譲りします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ ROKU

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