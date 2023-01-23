『イノウエブラザーズ アルパカダブルフェイスコート サイズ2【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 01分に出品され03月24日 22時 01分に終了予定です。即決価格は15,500円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE INOUE BROTHERS ダブルフェイスコート サイズ2です。



素材：アルパカ75、ウール15、ナイロン10%



色：チャコールグレー×ミディアムグレー(リバーシブル)



着丈：約99ｃｍ

肩幅：約49ｃｍ

袖丈：約62ｃｍ

身幅：約56ｃｍ



価格：約15万円



アルパカを多く使用しているため、軽くて、柔らかく、保温性も抜群です。

使用頻度は低く、良い状態かと思います。



素人の検品、梱包ですので、その点ご理解ください。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザイノウエブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ イノウエブラザーズ

アルパカダブルフェイスコート

サイズ2