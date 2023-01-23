『CoSTUME NATIONAL HOMME Pコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 15分に出品され03月12日 21時 15分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CoSTUME NTIONAL HOMME の膝丈Pコートとなります。サイズは42、身長は175cmくらいが綺麗に着こなせると思います。



非常にシンプルなデザインで、シーンを選ばず使うことが出来ます。

大事にしてきましたが、仕事が完全にカジュアルになり、個人的に使用する機会が無くなりましたので、今回出品させて頂きます。



表、裏、細部の写真を掲載しています。

保管場所はクローゼット、日焼けはありません。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。

また、非常に良い商品、良い状態ではありますが、あくまでも中古ですので、ご購入頂きました際には、ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CoSTUME

NATIONAL

HOMME

Pコート