『●GITZO 3wayマグネシウム雲台●G1270M●三脚用●ジッツォ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 19時 15分に出品され03月31日 19時 15分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 "当店の商品一覧はこちら↓

#西村の商品達



✅発送物

本体/レバー/ノブ×2/バネ/外箱

1枚目が全てとなります。



本体及び付属品には多少のすれ、汚れ、錆等があります。



管理番号：2409-27



✅使用環境

喫煙者無し、ペット無し。



✅送料

無料



✅梱包

純正外箱が無い場合はプチプチで丁寧に包みその上から巻き段ボールにくるむ、もしくは段ボールに入れて発送いたします。

ゴルフ・スキー・スノーボードはヤマトの専用袋に入れて発送いたします。（プチプチ等の梱包はございません。）



✅発送

当日13時までにお求め頂ければ当日夕方の便で発送いたします。（仕事の都合で出来ない事もございます。）

金曜日13時以降のご購入は月曜日発送となります。



⚠️商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願いいたます。

画像の商品を間違いなくお届けしますが、見落としがあり書ききれていない部分があるかもしれません。

画像にてご確認頂ければ幸いでございます。



即購入大歓迎です。

早いもの勝ちとしておりますので、コメントあってもご購入頂いて問題ございません。



宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>カメラアクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり