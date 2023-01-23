『BROOKS BROTHERS 80s ビンテージ USA製 ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 52分に出品され03月08日 01時 52分に終了予定です。即決価格は9,186円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80s〜 アメリカ製、ブルックスブラザーズのダウンジャケットになります。お色はベージュ、素材はダウン。

非常に希少性の高い、80s辺り、アメリカ製ブルックスのダウンジャケットになります。ドローコード等のディテール、大きいポケット二つ、ウォームポケット、フードはしまえますし、出すこともでき、機能性完璧、シルエットも綺麗なボックスシルエット、完璧かと思います。USA製のブルックス、シャツしかりジャケットしかり、本当に球数少なくなってきたと思います。

サイズは38表記ですが、日本のL程度のサイズ感

状態も、表側の多少の使用感はありますが、目立つ汚れ等はないかと。古着慣れしていない方、神経質な方は購入お控えください。

ラグランですので、シルエットがわかりやすいように着画を載せております。ぜひご参考に。モデルは176cm 75kg 肩幅やや広めです。



肩幅 ラグラン

身幅···58cm

着丈···82cm

袖丈 ラグラン



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等お好きな方に 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ブルックスブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BROOKS

BROTHERS

80s

ビンテージ

USA製

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