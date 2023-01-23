『【 DAIWA PIER 39 】GORE-TEX DOWN JACKET【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 10時 29分に出品され03月12日 10時 29分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIWA PIER 39 GORE-TEX WINDSTOPPER INFINIUM EXPEDITION DOWN JACKET ダイワ ピア39



防風性と透湿性を兼ね備えたGORE-TEX INFINIUMファブリクスを採用。

寒風や寒気の中でも体温を低下させることなく快適さを維持。透湿性も備えたブランドのトップアイテム。

ハンティングジャケットのポケットディテールを採用し複数のアイテム収納を可能。インナーには複数のインサイドポケットを配し、フードは取り外し可能。



size ：L (着丈80、身幅71、肩幅54、袖丈65)

※素人採寸ですので、誤差はご容赦ください





color ：BLACK





数年前にベイクルーズオンラインにて購入。

腰元のタグ部分を引っ張ってしまい穴が空いてしまいました。中綿などが出てきてしまう部分ではありませんでしたがタグが取れて無くなってしまっているものがあります。着用中は分かりません。

街のお直し屋に持ち込めば¥1,000〜¥2,000くらいで直してもらえると思います。

その他は目立つ傷や汚れはなく、キレイな状態ではありますが、上記の点をご了承頂いた上で購入頂ければと思います。





【DAIWA PIER39】

「大自然」と「都会をシームレスに繋ぐ架け橋」

という考えを提案するこのラインは、都市生活を満喫するためのデザインと、フィッシングを楽しむためのアイディアが共存するアパレルコレクション。

これまで培ってきたフィッシングシーンでの経験の中に見出した発想を、日常というフィールドの中でもサポート出来るこだわりが細部にまで表現されている。



釣りという趣向から生まれたリアルクローズが

「DAIWA PIER39(ダイワ ピア39)」。





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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【

DAIWA

PIER

39

】GORE-TEX

DOWN

JACKET