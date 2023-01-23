『REDMOON レッドムーン コート Pコート ウールコート レザー 牛革【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 15時 42分に出品され04月29日 15時 42分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 REDMOON レッドムーン



REDMOONレッドムーンライダースPコートになります。作りがしっかりしているので流行に流される事無く変わらない価値を提供し続けているお品です。クセの無いデザインでコーディネートの幅も広がります。

袖 フロントジップの箇所はレザー 牛革を使用



FLATHEADフラッドヘッド EVISUエヴィス

Phellowsフェローズ SAMURAI

好きな方オススメです。



カラー 濃い目のグレー



表記サイズ40



着丈74cm

肩幅46cm

身幅54cm脇下から測定

袖丈66cm

となります。



何かご不明な点がございましたらお気軽にコメントして下さい、コメント無しの購入も大丈夫ですよ(^^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: レッドムーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ REDMOON

レッドムーン

コート

Pコート

ウールコート

レザー

牛革