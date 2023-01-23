『モンベル ドロワットパーカ Lサイズ ブルー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 00時 59分に出品され03月28日 00時 59分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数シーズン、真冬の山歩きなどで重宝しました。これからの季節におすすめです。



ゴアテックス素材で、軽く通気性が良く動きやすい着心地で、防水はもちろん防風防寒にも非常に優れてます。



わき下のベンチレーションで、汗をかく運動量の時も通気を調整できるので快適です。



フードは収納してスタンドカラーでも着用できます。



現行品を購入しましたので手放します。



通常使用による小さなスレや汚れはあるかと思いますが、目立つ傷や大きな汚れは無く、全体的にきれいだと思います。



ファスナーなどの不具合はありません。



スタッフバッグ付



サイズ（素人計測）

身幅 59cm

着丈 70cm



#1102434 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンベル

ドロワットパーカ

Lサイズ

ブルー