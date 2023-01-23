『NATURE スノーボード、スノボー 板ビンディングセット キャンバータイプ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 06時 54分に出品され03月26日 06時 54分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NATUREのスノーボードセットになります。





サイズ 長さ157cm ビンディングMLくらい



ボード キャンバー



メーカー

ボード NATURE

バインディング NATURE



ワンシーズンのみの使用ですので、目立った使用感はなくボードとしてまだまだご使用頂けます。





他にもスノボー、スキーウェアやブーツ、小物類など販売しておりますので、ぜひご覧下さい。

まとめ買いも歓迎です！同梱にてさらにお値下げできますので、ぜひご検討ください(^_^)





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#NATURE 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 155cm-160cm未満