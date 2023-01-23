『リアルフォースキーボードREALFORCE R2SA-JP3-BK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 26分に出品され03月22日 21時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 REALFORCE キーボード

MODEL: R2SA-JP3-BK/AGAZ07

SERIAL No. 180701399 A

MADE IN JAPAN

中古品です。

動作確認済みです。

写真に写ってる物は全てです。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: リアルフォース