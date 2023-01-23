『The North Face スノーボードパンツ ブラウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 19時 11分に出品され04月09日 19時 11分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

The North Faceは、アウトドアウェアのリーダーとして知られ、高品質な素材と耐久性を提供します。





新品



表示サイズ

WOMENS L / REGULAR ※USサイズとなりますので、実寸サイズをご確認下さい。



こちらサイズ表記はWOMENS表示ですが、サイズが合えば男女共にオススメです。（男性にもおすすめのサイズとなっておりますので、カテゴリーはメンズで出品させて頂いております。WOMENS表記による理由での返品は行っておりませんので、予めご確認をお願いします。）



実寸サイズ

平置きし外寸を測定しております。

多少の誤差は予めご了承ください。



ウエスト94cm ヒップ116cm 股上27cm 股下84cm もも周り70cm 裾周り56cm



素材

SHELL:100% POLYESTER

POLYURETHANE COATING

MAIN LINING:100% POLYESTER

LOWER LINING:100% NYLON

POLYURETHANE COATING

FILLING:100% POLYESTER



アメリカ 「THE NORTH FACE」正規ショップにて購入いたしました



防水性、撥水性に優れたDRYVENTを採用した中綿入りスキー/スノーボードパンツ。

両太もも内側にベンチレーション採用で保温力を保ちつつムレを防ぎます。

アルペンスキーやスノーボード等のウインタースポーツの服装にオススメ。



・標準フィット

・防水透湿性に優れた「DRYVENT」採用（下記参照）

・スナップタブ開閉のジップフライ

・ウエスト「ベルトループ、調節可能なタブが付いたウエストバンド(ベルクロ搭載)」

・両サイド「ジッパー付きポケット」

・右脚「ベルクロ付きポケット」

・ウエスト「DRYVENTロゴ刺繍」

・右脚、後ろ「ハーフドームロゴ刺繍」

・内太もも「温度調節が可能なベンティングシステム」

・裾からの雪の浸入を抑えるパウダーガードを装備





【DRYVENT仕様】（撥水素材)

最高レベルの透湿性と通気性を持つ防水膜DryVent採用。

着用した瞬間から感じる快適さはDryVentの最大の特徴です。

水蒸気はスムーズに通過させながら水は一切通さない、

雨にも強く、レインウェアーとしても最適です。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L