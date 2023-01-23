『美品✨レッド❤️NECノートパソコン✨i3✨SSD256GB✨オフィス付き✨初心者【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 57分に出品され03月29日 16時 57分に終了予定です。即決価格は11,960円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 初期設定済み✨すぐ使える/

☘️初心者向けマニュアルプレゼント☘️



お洒落な高性能ノートパソコン✨

高速SSD搭載✨事務作業も快適にこなせる！



オンライン通話もできるカメラ付き♪



✴こんな方へ✴

✅面倒で時間のかかる初期設定の済んだPCが欲しい

✅学校や仕事で一通りの事務作業がしたい

✅カメラ付きでオンライン◯◯もしたい

✅ネットサーフィンやショッピングがしたい

✅動画の視聴も楽しみたい



Wi-Fi接続でネットもすぐに使えます✨

接続方法もマニュアルに♡



☘️人気のアプリもデスクトップに表示済み☘️

・YouTube

・LINE

・iTunes

・メルカリ

・楽天、Amazon

・Instagram

・X(旧Twitter)

・zoom

・タイピングソフト

・年賀状ソフト…など



☘️2種のオフィス付き☘️

・Microsoft365(Excel・Word・PowerPointがオンライン上でが使えます)

・OpenOffice(Microsoft365と同等のことができ、オフラインで使えます)

簡易マニュアルでは、使用に必要なことがどちらも入っています♡



✴特徴や状態✴

◆NEC

◆Windows11

◆Core i3✨快適第7世代✨

◆メモリ8GB✨

◆SSD256GB✨

◆15.6インチ

◆光学ディスク：DVD

◆無線Wi-Fi OK

◆カメラ付き

◆Bluetooth✨

付属品：アダプター



Microsoft公式のWindows defenderでガッチリセキュリティ

テンキー付きで数字入力もラクラク♪



他にも多数出品してます→ #konarPC



・スマホの写真や動画も移してスッキリ

・テンキー搭載なので数字の入力も便利

・年賀状ソフトも入っていて年末も安心

・タイピングソフトで初めてでもバッチリ練習できます

・メルカリ等のお買い物も大きな画面で商品チェック♪売るのも買うのも快適便利✨



▷電源が付かない等の初期不良があれば返金対応させていただきます

▷ご購入から24時間以内発送

▷全国送料無料

▷即購入ももちろんOK



✴お願い✴

プロフィールもご確認ください



よろしくお願いいたします

K158 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エヌイーシー