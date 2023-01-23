『美品✨レッド❤️NECノートパソコン✨i3✨SSD256GB✨オフィス付き✨初心者【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 57分に出品され03月29日 16時 57分に終了予定です。即決価格は11,960円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|エヌイーシー
NECレッドノートパソコンwin11メモリ8ギガSSD256ギガ ブルーレイ
¥ 9620
⭕️Windows11⭐初期設定済⭐すぐに使えるノートPC⭐初心者/学生向け
¥ 8502
☀最新Win11＆オフィス2021★大容量1000GB★安心リカバリ★光沢液晶★
¥ 7332
Corei5&SSD✨️すぐ使えるカメラ付きホワイトノートパソコン/8GB
¥ 12220
コンパクト✨Windows11✨すぐ使える✨ノートパソコン✨オフィス✨初心者✨
¥ 10296
NEC ノートパソコン 新品Corei7 SSD オフィス付 Win11 A25
¥ 12000
VAIO Pro✨13.3インチ薄型軽量ノートパソコン✨すぐ使える設定済
¥ 12100
富士通 LIFEBOOK AH56/G SSD480GB Core i7
¥ 12220
最新Win11★ブルーレイ★新品SSD★Zoom★メモリ8GB ★カメラ★i5
¥ 14900
Win11 ノートパソコン SSD256GB/メモリ8GB/カメラ/オフィス付き
¥ 12025
【i7美品】NEC/ノートパソコン/Windows11/ホワイト
¥ 13000
【SONY】VAIO 高性能i7 新品SSD256GB 12GB ノートPC
¥ 12800
超快適Corei7ノートPC 16GB 新品SSD Win11 Office付
¥ 12900
新品SSD256G/Core-i5/ブルーレイ/Win11搭載/高速メモリ8G
¥ 12450
美品Core i7 新品SSD512⭐️windows11ノートパソコン 993
¥ 12400
新品SSD256メモ8GB★ハイスペック♪2世代i5搭載★カメラ★Win11
¥ 12000
VAIO タッチパネル Corei7 オフィス 新品SSD Win11 A94
¥ 12402
小型軽量✨MicrosoftOffice付NEC GN13S
¥ 9750
落札価格11960円
814 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！