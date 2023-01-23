『dezert デザート ウール フード付きコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 15時 34分に出品され04月22日 15時 34分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 dezertのコートです。

しっかりしたウール生地が暖かいです。



ボタンで留めて、ファスナー留めの二重構造で暖かいです。

外側左胸と左右、内側にもポケットがあります。

フードにはつばがついています。

袖口にはボタンつきで，リベットで補強されています。



サイズはSですがかなり大きいシルエットなので，170センチ75キロの私でもちょうどいいゆったり感できることができます。

内側には紐がついていてウエストを絞ることができ、キレイなラインで着ていただけそうです。



目立ったダメージ，汚れなしの美品です。



サイズS

袖丈 53cm

着丈 82cm

身幅60cm



カラー···グリーン ブラウン レッド イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アイコムデギャルソンジュンヤワタナベマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ dezert

デザート ウール フード付きコート