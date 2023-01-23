『logicool ワイヤレスキーボードK780・WEBCAM C920n【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 15時 09分に出品され04月15日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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logicool

ワイヤレスキーボードK780

WEBCAM C920n PRO HD



上記の2点セットになります。



購入後約１年間使用しました。



状態は写真でご確認ください。



返金返品できませんのでご了承ください。



お気楽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし