『❤️ポッキリ10,000円❤️Windows11✨初心者向けノートパソコン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 00時 58分に出品され04月20日 00時 58分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨スペシャルセール中✨

✨ポッキリ10,000円✨



早い者勝ち！

このチャンスお見逃しなく♪



はじめてのPCに最適❤️



面倒な初期設定済みなので

電源を入れたらすぐに使用できます♪



WEBカメラ付きだから在宅ワークや勉強に最適✨

オンライン通話や子供の学習用に！



Microsoft Officeと互換性のある

使いやすいLibreOfficeをインストール済み！



ワードやエクセル、パワポの作成・編集もできます♪



大画面でYou Tubeが楽しめます♪



【即購入された方限定】新品マウスプレゼント！



✨おすすめポイント✨



☘️初心者さんにも安心

☘️便利なアプリをインストール済み

☘️機械音痴さんでも大丈夫！

☘️学生さんや主婦の方に使いやすい

☘️自分だけのパソコンをお探しの方に



＜こんな使い方ができます＞

✅カメラ付でZoom OK！

✅ワードやエクセルで資料作成

✅大画面でのDVD鑑賞

✅ネットで調べ物をしたい！

✅ワイヤレスマウス使えて快適

✅写真や動画を保存できる♪

✅年賀状の作成に



＜複数アプリをインストール済み＞

GoogleChrome

LibreOffice（オフィス互換アプリ）

Zoom

DVD再生アプリ

iTunes

LINE

ハガキ作成アプリ



⭐️テンキーで数字入力も簡単！事務作業が捗ります！



⭐️大人気のルビーレッド♪



⭐️Windows Defender搭載でウィルス対策万全！



⭐️パソコンはプチプチで包み、新品ダンボールでお届けいたします♪





＜パソコンの詳細＞

NEC製

Windows11

Celeron

メモリ 4GB

HDD 750GB

15.6インチ

DVDドライブ

Webカメラ有

Wi-Fi接続可

ACアダプター電源ケーブル付（互換品の場合があります）





＜ご注意頂きたい事＞

■バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。

必ずACアダプターに繋いでご使用ください。



※電源を入れるたびにBIOS画面が立ち上がりますが、使用には問題ありません。

「F2」→「F10」→「ENTER」の操作で、デスクトップ画面になります。



■保証についての詳細と、動作確認についてはプロフィール欄に記載しております。



どうぞよろしくお願いいたします。



N15 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エヌイーシー