『エルメス カレ90 占星術 ボルドー/ゴールド シルク スカーフ 12星座【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 20時 28分に出品され03月29日 20時 28分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名：エルメス カレ 90DIES ET HORE 占星術

素材：シルク100％

カラー：ボルドー/ゴールド

参考定価：￥68200

付属品：なし



サイズ

90×90cm ※公式HP値



商品の状態について

・保管によるシワあり



細かなダメージはございますが、状態の良いお品です。目を惹くプリントは、インテリアとしても魅力的です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス

カレ90

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