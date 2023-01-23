『パタゴニア Micro Puff Hoody 2012年製【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 03時 20分に出品され03月16日 03時 20分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Patagonia パタゴニア

中綿ジャケット

カラー：ブラック

Micro Puff Hoody



ITEM: 83975FA12

RN: 51884



耐風性を備えたデリュージDWR(耐久性撥水)加工を施したリサイクル・ポリエステル製シェルに、濡れても保温性を持続させ、片寄ったり固まったり分かれたりすることがない100グラム・プリマロフト・スポーツのインサレーションを組み合わせたフーディ。ジッパーにまでデリュージDWR加工を施した、雨や雪への耐性に優れたアイテムです。



Lサイズ目安

肩幅 51 身幅 64 袖丈 69 前身頃 65 後身頃 73.5

＊素人寸法となりますので若干の誤差は

ご了承ください。



スレやホツレ毛玉等も見当たりません。



※出品している商品はできる限りチェックしておりますが、それでも見落としている箇所があるかもしれません。

完璧な商品をお求めの方は購入をお控え下さい。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア Micro

Puff

Hoody

2012年製