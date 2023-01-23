『ワンピース pop フィギュア ナミ new ver. 新品未開封【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 10時 32分に出品され03月03日 10時 32分に終了予定です。即決価格は18,832円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。ナミのニューバージョン、水着フィギュアです。水着が大きな胸ではだけていて、とても魅惑的、セクシーな仕上がりです。個人的には歴代ナミのフィギュアでspに次ぐ仕上がりだと思います。送られて来たまま、新品未開封で冷暗所で大切に保管していました。この度一部整理の為出品します。輸送箱もあります、この頃の輸送箱有りは希少です。当方禁煙者、ペットも飼っていません。常に空調の効いたコレクションルームにて管理していました。取り扱い時は綿手袋を着用し、徹底していました。大切にしてくださる方にお譲りします。梱包は外箱をダンボールに入れ、プチプチに包んで行います。こちらでは評価少な目ですが、他社様でオークションやフリマの経験は豊富です。安心してお取引出来るよう、迅速丁寧な対応を心掛けておりますのでよろしくお願いします。

当方はハンコック、ビビ、ナミ、ロビン、キャロット、ヤマト、ベルメール等ワンピースの人気女性キャラを主に出品しております(*^^*)

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Portrait.Of.Pirates ワンピース “LIMITED EDITIONフィギュアシリーズ...Portrait.Of.Pirates(POP)



人気タイトル...ワンピース(ONE PIECE) 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>コミック・アニメ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メガハウス