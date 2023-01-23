『定価8万円弱 未使用品2021年エムズグレイシー 上品なデザインロングコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 12時 06分に出品され04月10日 12時 06分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材···ウール

カラー···僅かパープル掛かってるライトベージュ

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

季節感···秋、冬

【付属品…ベルトのみ】



表記サイズ:38

着丈約102cm(肩から裾まで)

身幅約50cm



状態:未使用タグ付き

大事に保管しておりますので、全体的にとても綺麗です。

出品時に検品しておりますが、小さな瑕疵を見落としている場合もございますので、それを含め、ご承知頂ける方のみご購入ください。

★全ての商品が即決送料込みになります。★

ワンピースが大好きです。ワンピースとコートは多数出品しております。宜しければ出品リストからご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 定価8万円弱

未使用品2021年エムズグレイシー



上品なデザインロングコート