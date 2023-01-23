『HERMESエルメス プリーツスカーフ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 07時 48分に出品され03月27日 07時 48分に終了予定です。即決価格は19,350円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメスのプリーツスカーフです。かなり前に海外の直営店で購入しました。

一度肌には触れない状態で短時間着用後、長期保管しております。長期保管に伴い箱が傷んでおりますので写真にてご確認ください。

長年の自宅保管ですので経年劣化をご了承頂ける方のご購入をお願い致します。



☆ らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便（いずれも匿名配送）に変更させて頂く場合がございますのでご了承ください。



☆すり替え防止のため返品はお受け出来ませんのでご了承ください。



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ HERMESエルメス



プリーツスカーフ