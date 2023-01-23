『新品未使用 タグ付き ノースフェイス バルトロ ケルプタン XSサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 19時 39分に出品され04月13日 19時 39分に終了予定です。即決価格は33,150円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス バルトロ XSサイズ



新品未使用です。タグも外していません。

人気のカラーはケルプタンです。

ZOZOTOWN経由のムラサキスポーツで昨年10月に予約をして購入した国内正規品になります。画像でご確認ください。2023年-2024年のXSサイズです。



色違いで購入をしたため、こちらのカラーの出番がなく新品のうちにお譲りいたします。配送時は折りたたんで発送いたします。また、送料を含めた代金で設定しております。よろしくお願い致します。



THE NORTH FACE/ザ・ノース・フェイス BALTRO LIGHT JK バルトロ ダウンジャケット 防水 防風 ND92340



真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる、高い保温性を持つ防寒ジャケット。

中綿には、特殊セラミックスの遠赤外線効果により優れた保温効果が持続する光電子リサイクルダウンを封入。

高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保。

表地には30デニールのGORE-TEX INFINIUM PRODUCTSの2層構造を使用。

防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを抑えます。

中綿入りの内襟やフロントのダブルフラップなどでコールドスポットを軽減。

携行に便利なスタッフサック付き。





※こちらの商品は返品•交換受け付けておりませんので、予めご了承ください



ダウン アウター north face バルトロライトジャケット ベージュ ゾゾタウン 女性 レディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ザノースフェイス

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