『23区✨アンゴラウール フーデットコート 現行タグ ダブル ステッチ ベージュM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 18時 21分に出品され03月20日 18時 21分に終了予定です。即決価格は9,118円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



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○サイズ

サイズ38(M相当）

肩幅45cm

身幅52cm

袖丈62cm

総丈97cm フードは計測していません



平置き実寸。 着画はお断りいたします。



○状態



目立った傷や汚れもなく、状態はとても綺麗です。これからもまだまだ気持ちよく使っていただけます！



○カラー

ベージュ



○素材

表地 羊毛 アンゴラ

裏地 キュプラ



○配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





※大手リユースショップで購入したもので、真贋済みの正規品となります。安心してご購入くださいませ。





管理番号B09430024-1112 L 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 23区✨アンゴラウール フーデットコート 現行タグ ダブル ステッチ ベージュM