『美品 エルメス70㎝シルクスカーフ Eperon dOr Sellier 箱【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 06時 40分に出品され03月20日 06時 40分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス70㎝シルクスカーフ



Eperon dOr Sellier



シルク100%



67㎝四方



オフホワイトに紺色、赤、グリーンのステッチ柄。

柔らかめのシルクで巻きやすいです。

試着程度ですので、きれいです。



国内エルメスショップ購入



附属品 箱 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 美品 エルメス70㎝シルクスカーフ Eperon

dOr

Sellier 箱