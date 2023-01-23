『美品 エルメス70㎝シルクスカーフ Eperon dOr Sellier 箱【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 06時 40分に出品され03月20日 06時 40分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>小物
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|エルメス
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落札価格11750円
80 入札履歴
終了
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