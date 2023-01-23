『アラジン LED ランタンスピーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 19時 21分に出品され03月21日 19時 21分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アラジンのランタンスピーカー、未使用です。



・品番：AEL-SP01AF T

・本体質量：約1.6kg

・明るさ：100lm(最大時)

・内蔵電池：Liイオン充電式電池 5200mAh

・充電方式：USB(C-type)充電

・電池寿命：1000回

・通信方式：BluetoothV5.0



【定価】27,500円(税込)



【商品説明】

『アラジン ランタンスピーカー』は、1900年代に作られていたアラジンオイルランプを現代の技術で進化させた復刻版として開発しました。シンプルで趣のあるデザインをモチーフに、上品で高級感のあるアラジンらしいフォルムを継承したランタンスピーカーは、重厚感のあるクリアガラスに、LEDランプはオイルランプの灯のようにどこか懐かしく温かみのある明るさを再現しています。



■上質な音声を空間に広げる360度アラウンドスピーカー

ランタンから全方位へ音が広がる「360度アラウンドスピーカー」を搭載。お部屋の中でも、アウトドアでも、高音質で厚みのある音色を楽しむことができます。



■レトロなデザインの調光つまみで明るさの調節が可能

ガラスグローブ下の調光つまみを回すことでランプの点灯・消灯、明るさの調節が可能。シーンに合わせて、光の強弱を変化させることができます。



■Bluetooth接続可能

Bluetooth接続に対応。スマートフォンなどのオーディオ再生機器とペアリングを行うことで、音楽や音声を簡単に再生することができます。

また、パソコンなどのオーディオ再生機器とオーディオケーブル（付属）でAUX接続も可能。



■持ち運びができる充電式

USB充電式。コードレスなので、どこにでも持ち運びが可能。またIPX4相当の生活防水に対応しており、ベランダやテラス、キャンプ場などの屋外や、キッチンや洗面所などでも安心してご使用いただけます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: 新品、未使用