『SONY Xperia PRO XQ-AQ52 国内版中古 SIMフリー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 03時 50分に出品され03月14日 03時 50分に終了予定です。即決価格は42,500円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モデル年度: 2021 年製

Snapdragon 865 / ROM12GB / RAM512GB / 防水 /バッテリー4000mAh

一眼カメラと連携し、どこからでもライブストリーミング可能

HDMIマイクロ端子(タイプD)を搭載

カメラ性能、最高20コマ/秒のAF/AE追従高速連写

防水・防塵にも対応。野外の現場においても使える



対応OS: Android 10.0

RAM容量: 512.0 GB

画面サイズ : 6.5 inches



出品者より

ソニーのα7シリーズやシネマカメラ.VLOGCAMシリーズなどをお仕事や趣味で使われている方に最適な初代Xperia pro。

現在、後継機であるXperia pro-Iは

新品で10万円を切ってるにもかかわらず、

初代Xperia proの新品は20万円以上



最大の特徴は、「HDMIケーブルが挿せるスマートフォン」という点で、外部モニターとして使用したり、簡単に一眼カメラクオリティのライブ配信を行うことができます。

またディスプレイがとても綺麗なので動画コンテンツの視聴にも適した機種だと思います。



当方、使用頻度自体が減ったことで出品することにしました。



何回か外部モニターとして使用していましたが、

新品購入直後からガラスフィルムを貼ったり、

専用のリグを使用していて、落下等もしてないので

自分の主観になってしまいますが、汚れや傷はほとんどありません。

おまけで、画面の保護フィルムお付けします。





お取引、お待ちしております。



購入したキャリア···SIMフリー



付属品···箱 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー