『SONY Xperia PRO XQ-AQ52 国内版中古 SIMフリー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 03時 50分に出品され03月14日 03時 50分に終了予定です。即決価格は42,500円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ソニー
SIMフリー 本体 iPhone XS 256 GB 334 スペースグレイ
¥ 14444
iPhoneXs Max 64GB SIMフリー ゴールド
¥ 10350
SIMフリー iPhone SE2 第2世代128GB 新品バッテリー100%
¥ 11375
【大容量‼︎】iPhone8 本体 RED 256GB SIMフリー
¥ 12987
Google Pixel 7a 本体 + 保護フィルム + ケース 難あり※
¥ 12500
シムフリー XPERIA XZ Premium 4K液晶 4GB スナドラ835
¥ 8071
AQUOS sense7 SH-M24 ブルー 保護フィルム付
¥ 13500
【大容量】iPhoneSE 第2世代 本体 White 256GB SIMフリー
¥ 13890
iPhone11 128GB SIMフリー 管理番号３
¥ 12480
極美品 iPhone 14 Pro Max 128GB スペースブラック 本体
¥ 53550
＊iPhone Xs 256GB カスタム
¥ 13500
訳あり SIMフリー 本体 iPhone XS Max 64 GB 285
¥ 14700
【美品☆】iPhoneSE 第2世代 本体 128 GB SIMフリー
¥ 12790
15 Pro 256GB ブラックチタニウム SIMフリー バッテリー94
¥ 71667
AQUOS sense4 plus パープル 128 GB SIMフリー
¥ 10530
【美品☆大容量‼︎】iPhone12Pro 本体 256 GB SIMフリー
¥ 32362
iPhone 14 Pro Max シルバー 1024 GB SIMフリー
¥ 89100
0147【画面・電池 新品】iPhone X 256GB ブラック
¥ 14200
落札価格42500円
200 入札履歴
終了
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