『美品！stone islandメンズ ダウン アイボリー ホワイト Mサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 12時 50分に出品され04月04日 12時 50分に終了予定です。即決価格は22,666円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ストーンアイランド

色:アイボリー ホワイト

サイズ: M



数年前に購入しましたが、綺麗に着ていたので目立つ汚れはありません。



自宅保管の為了承頂ける方のみご購入お願いいたします。



ウェブでQRコードを読み取り本物鑑定も実施いたしました！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品！stone

islandメンズ ダウン アイボリー ホワイト Mサイズ