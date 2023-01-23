『美品✨バーバリー カシミヤ混 ノバチェック ロングコート ボンディング 灰色【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 02時 08分に出品され04月25日 02時 08分に終了予定です。即決価格は18,100円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #チョコmeloのアパレル部屋



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○アイテム

BURBERRYs

ウールコート



○サイズ

7サイズ（M相当）

肩幅46cm

身幅49cm

袖丈56cm

着丈84cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立ったシミや汚れもなく、まだまだ快適にお使いいただける美品です◎



○カラー

グレー 灰色



○素材

ウール カシミヤ



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品✨バーバリー

カシミヤ混

ノバチェック

ロングコート

ボンディング

灰色