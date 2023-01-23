『CAPTAINS HELM #REFLECTIVE NYLON PULLOVER【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 17時 50分に出品され04月17日 17時 50分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CAPTAINS HELM #REFLECTIVE NYLON PULLOVER





・オリジナルのラグランプルオーバーボディー



・身幅にゆとりを持たせ、フーディー等もレイヤー可能なリラックスシルエット



・裏地にメッシュを貼り、袖通しが良く高密度なナイロンボディーによって防風性を兼ね備えた仕様



・袖、ボディーのバンド部分はリフレクタープリント



・フロント、バック共にロゴは刺繍



・タウン / スポーツ / アウトドアユース



・表地 NYLON 100%

・裏地 POLYESTER 100%





【SIZE】

M : 身幅 66.5cm、着丈 70cm、裄丈 89cm



中古品にはなりますのでご了承の程ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: キャプテンズヘルム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CAPTAINS

HELM #REFLECTIVE

NYLON

PULLOVER