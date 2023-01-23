『E2586 美品 エルメス エトリエ スカーフリング【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 23時 42分に出品され04月19日 23時 42分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：エルメス

商品：エトリエ スカーフリング

原産国：イタリア

カラー（系）：ゴールド

素材/ライン：金属素材

サイズ（約）：H2.5 × 直径2.3（cm）

付属品：保存箱

ランク：SA-A



少々のスレキズが見受けられますが、その他目立ったダメージのない綺麗な状態です。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。

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番号：第541051202100号



※専用、お取り置きはメルカリ非推奨で

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先にご購入された方を優先致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

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