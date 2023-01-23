『〈美品〉バーバリーロンドントレンチコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 04時 17分に出品され04月30日 04時 17分に終了予定です。即決価格は18,089円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Burberry バーバリートレンチコート

ダブルボタン ベルト

（予備ボタン3個付き）



ハワイで購入しました。

一度だけ袖を通しましたが、出番がないので出品します。



クリーニング後自宅クローゼットで保管してました。

見たところ目立った汚れ等なく新品に近い状態だと思いますが、見落としがあったらすみません。

緩んでるボタン1つあります。



usedをご理解いただける方にお願いいたします。気にされる方はご遠慮ください。

簡易包装にて発送いたします。



私見ですがスタイルがよく見えてとてもかっこいいです。

クールに着こなしてください。

真冬ではなく春秋に活躍するアイテムです。



画像の追加希望等あればコメントください。



サイズ表記 US6 UK8（M〜L）



着丈:約100cm

身幅:約49cm

肩幅:約37.5cm

袖丈:約61.5cm

平置き実寸です。多少の誤差はご了承下さい。



カラー...ベージュ



柄・デザイン...無地



着丈...ミドル ロング



＃バーバリー

＃トレンチコート

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＃ロンドン

＃スプリングコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 〈美品〉バーバリーロンドントレンチコート