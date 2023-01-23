『ご専用です【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 36分に出品され03月17日 18時 36分に終了予定です。即決価格は66,000円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年6月、ハワイエルメスにて購入しました。

色違いで購入したので、こちらはお探しの方に。

お安くお譲りしますので早いもの勝ちです。



箱おつけします。



◆品名 カレジェアン カシミアシルク

《船乗りのタトゥー バンダナ》



◆色 Caramel / Marine

キャラメル/マリン



個人保管のものです。

神経質な方はご遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ご専用です