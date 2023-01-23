『タムラテコ Bactector O3 交換部品付き 大幅値下げ中【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 00時 15分に出品され03月28日 00時 15分に終了予定です。即決価格は14,216円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 箱、壁取り付け部品、説明書がないので値下げしてます。

一定期間使用後の交換部品もついてます。



動作チェック済み



除菌、消臭効果あり。

花粉症対策にもご使用頂けます。



定価20万4600円



新品未使用、

動作チェックのみしております。



ペットなどはいません。



配送の際にはクッション材に包み、

ダンボールの中に入れてお送りしたいと思います。

万一の配送中のトラブルなどに関しては

一切関与できません。

ご了承くださいm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: タムラテコ