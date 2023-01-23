『Johnstons⭐️大判ストール カシミヤ100% 人気のピンク【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 02時 45分に出品され04月18日 02時 45分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます☺︎



ジョンストンズ オブ エルガンの大判ストールです！



カシミヤ100％の上質な素材感が高級感を演出してくれます。



ジョンストンズのカシミアは本当に上質で、

柔らかさ、しなやかな肌触りは一度経験すると忘れられませんよ♪



大判のストールですので、冬場はもちろん、春先まで活躍してくれます



■使用感は少ないものの一部汚れのあるお品となります。

（画像3、7枚目）

クリーニングで落ちるかと思いますが試しておりません。





※あくまでも中古品であることをよくご理解の上でご検討ください。

神経質な方はご購入をご遠慮ください。





■サイズ

幅…約70㎝

長さ…約190㎝



■発送について

安心の匿名配送、らくらくメルカリ便にて発送致します。



■ご入金確認後、24時間以内に発送いたします。





最後までお読みいただきありがとうございます！

皆様とのご縁に感謝いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ジョンストンズオブエルガン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ Johnstons⭐️大判ストール カシミヤ100%

人気のピンク