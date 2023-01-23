『THE NORTH FACE ヌプシダウンジャケット XL（ニュートープ）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 05時 10分に出品され03月07日 05時 10分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス THE NORTH FACE

ヌプシ

ND91841



サイズアウトで出品です。

傷汚れ等特になく、数回着用の美品です。

ダウンもしっかり詰まっていてフカフカです。



●カラー：ニュートープ

●サイズ：XL

●素材：

表地/50D Nylon RipStop with DWR（ナイロン100％）

中わた/CLEANDOWN(R)（ダウン80％、フェザー20％）

肩部分・裏地/Nylon Cloth（ナイロン100％）



以下ネット情報

1992年、エクスペディション向けに開発し、1990年代のTHE NORTH FACEを代表するヘリテージモデルであるヌプシジャケット。

当時の仕様や素材はそのままに、サイズ感を現代版にアジャストしています。

環境に配慮したリサイクルダウンを中わたに使用。

表地は強度がある50デニールのリップストップナイロンに撥水加工を施し、パックに干渉する肩部分はナイロン素材で補強しています。

静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用。

アウトドアからタウンユースまで、幅広く活用できる1着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ヌプシダウンジャケット

XL（ニュートープ）