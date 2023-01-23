『50%オフ 新品 ヘリーハンセン R.M.Cシーマンズコート ステンカラーコート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 21時 03分に出品され04月06日 21時 03分に終了予定です。即決価格は17,440円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 上質な羊毛のハイカウントシャンブレーを使用したハーフ丈のステンカラーコート。

MADE IN JAPANの生地は、オーストラリア・グランピアンズ地方のトレーサビリティウールを使用。

打ち込みにこだわり、ウール素材と高密度な織りにより生地に反発感を出すことでしわにもなりにくく、梳毛（そもう）糸を使用することで綺麗な生地面に仕上げています。



左身頃裏にはエチケットポケットとジャバラポケットを配置し、ペンやサングラスの収納も可能にしました。

右前立て裏にはネックに使用する着脱式スロートタブが収納されています。

シルエットには可動性を考慮しながら、現代的ルーズシルエットに仕上げ、デザインポイントのサービスポケット完備。

ボタンには全て本水牛を使用し、高級感と佇まいを演出し、比翼仕様のスッキリとして落ち着いたハーフコートに仕上げました。



新品未使用

ヘリーハンセン

R.M.C シーマンズコート（メンズ）

R.M.C SEAMANS COAT



商品型番 HD12150

色 ベージュ

税込¥74800



サイズM

着丈91 身幅66 肩幅56袖丈58 裾幅66 袖口17

女性モデル166㌢

男性モデル173㌢



170㌢55㌔、ユニクロだとMがジャストサイズの自分で程良いゆとりの着用感。ややオーバーサイズぎみなシルエットです。



購入当初から右胸元（17枚目の写真）に

1㌢程度の素材特有の傷に見える物があります。

他にも見落としあるかもしれません。

それを含めての値段設定です。



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カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

フード···フードなし



管理番号0041 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ヘリーハンセン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 50%オフ

新品

ヘリーハンセン

R.M.Cシーマンズコート

ステンカラーコート