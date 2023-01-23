『Undermycar 21ss オーバーコート トレンチコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 03時 08分に出品され04月09日 03時 08分に終了予定です。即決価格は23,010円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます！

﻿

サイズ0

身幅···約140cm

肩幅···約80cm

袖丈···約80cm

着丈···約110cm

平置き実寸、素人採寸にて誤差ご容赦ください。

﻿

【状態】1回使用した。

﻿

神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。

自宅保管品になりますので細かい事を気になさるような神経質な方のご購入はお控えください。

﻿

■安心安全匿名配送

【即購入大歓迎】

﻿

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Undermycar

21ss



オーバーコート

トレンチコート